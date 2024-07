Um homem foi localizado desmaiado em uma área de incêndio em vegetação às margens da BR-356, em Belo Horizonte, na altura do Bairro Belvedere, Região Centro-Sul da capital, durante as buscas por um indivíduo que havia cometido um roubo.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros afirmou que a vítima era perseguida pela Polícia Militar e tentou escapar por meio de uma vegetação onde os militares tentavam debelar as chamas, informação que foi retificada pela PM.

Ao Estado de Minas, a 2° tenente Déborah Arcanjo esclareceu que os militares faziam buscas pelo suspeito de roubar — mediante ameaça com uma garrafa quebrada — o celular de um homem. Durante a fuga, ele entrou na área onde havia um incêndio em curso. A suspeita inicial era de que esse indivíduo fosse o responsável pelo crime.

“Com auxílio de um helicóptero da corporação, localizamos um homem desacordado. A vítima, no entanto, declarou que não o reconhecia como o autor do roubo”, informou a tenente, acrescentando que dois militares inalaram grande quantidade de fumaça e foram levados para um hospital da própria corporação.

Acionado por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros informou às 20h45 que as chamas haviam sido completamente debeladas com utilização aproximada de 9 mil litros de água. A causa do incêndio ainda é desconhecida.