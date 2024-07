O inverno em Belo Horizonte continua com tempo seco e temperaturas mais altas. Nesta quinta-feira (11/7), os termômetros devem chegar a 29°C à tarde na capital. Um contraste com a manhã, que teve a mínima de 17°C e sensação térmica de 5,1°C, às 6h, na Estação Cercadinho, Região Oeste de BH.

A previsão em Belo Horizonte é de céu claro a parcialmente nublado, com baixa umidade relativa do ar, que pode chegar à 25% no período da tarde. BH já enfrenta o maior período de estiagem, já que não chove há 84 dias.

Já em Minas, o tempo fica estável, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado em praticamente todas as regiões do estado, por causa da atuação de uma massa de ar seco e quente continental.

Há possibilidade de chuva isolada apenas no extremo sul do estado. Índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30% à tarde, com exceção da faixa Leste, que deve ter umidade mínima na casa dos 40%, especialmente entre 14h e 17h.

A menor temperatura em Minas foi de 10°C em Montalvânia, no Norte de Minas, e a máxima prevista é de 34°C em São Romão, também no Norte mineiro.

