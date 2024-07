Em pleno inverno, Belo Horizonte pode registrar 29ºC nesta terça-feira (9/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação em 2024 será mais quente devido a massas de ar que estão sobre Minas Gerais. A capital também está sob alerta para baixa umidade até domingo (14), com índices de umidade relativa do ar em torno de 30%.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, a temperatura mínima registrada em BH foi 14ºC. Ela explica que o frio pela manhã e temperaturas mais elevadas à tarde fazem parte da variação das temperaturas ao longo do dia, característica do inverno. No entanto, os termômetros estão acima da média histórica da capital, que é de 24,9ºC no mês de julho.

“Isto é uma característica da variabilidade interanual do clima, ou seja, um ano não é igual ao outro, pois as condições de tempo e clima são dinâmicas e estão em constante alteração”, explica a especialista.

De acordo com a meteorologista, os termômetros vão continuar elevados, mas devem diminuir gradualmente ao longo da semana. A previsão indica que a temperatura máxima será de 29ºC na quarta (10), 28ºC na quinta (11), 27ºC na sexta (12) e 26ºC no sábado (13). Mesmo com a presença do calorão, a condição climática não se caracteriza como onda de calor.

Ao mesmo tempo, Belo Horizonte também enfrenta o maior período de estiagem de 2024, com 82 dias sem registro de chuva. O tempo seco, que também é característico do inverno, atinge a capital até domingo. Não há previsão de chuvas para os próximos dias.

Em outras regiões de Minas, o cenário é parecido com BH. De acordo com o Inmet, uma frente fria atua de forma estacionária no litoral paulista e favorece o aumento de nebulosidade e melhora nos índices de umidade em parte do Triângulo e Oeste do estado. Nas regiões Norte e Noroeste o tempo permanece seco e os termômetros podem chegar a 34ºC nesta terça. Nos próximos dias, a máxima deve ficar entre 33ºC e 34ºC nessas regiões.