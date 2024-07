A vontade só some se o alimento de desejo for consumido

Você já percebeu que com a chegada do inverno e das temperaturas mais baixas, a vontade de comer doces e massas aumenta? Isso acontece porque no inverno o nosso corpo gasta mais calorias/energia tentando manter a temperatura corporal adequada, o que acaba gerando um gasto energético maior do que nos dias quentes.





Vanessa Rocha nutricionista do Mundo Verde explica que esse desejo por doces e massas está atrelado aos carboidratos, já que esses alimentos são majoritariamente compostos por esse macronutriente.





“Como o carboidrato é o principal substrato energético para nosso organismo, o corpo dá sinais ao cérebro de ele precisa de um ‘docinho’ para ter mais energia e manter o corpo com uma boa temperatura corporal”, conta.





Mas é importante saber como interpretar esses sinais, se é realmente fome ou só vontade de comer, assim é possível evitar exageros que podem trazer malefícios à saúde.





A fome pode ser facilmente identificada, pois ela vai surgindo gradualmente, e nunca é por um alimento específico, qualquer alimento sacia a fome. A sensação de fraqueza, estômago roncando, irritabilidade, mau humor, entre outros, são sinais físicos que também ajudam a identificar a fome.



Leia também: Quer parar de consumir açúcar? Descubra como





Já a vontade de comer sempre é por um alimento específico. A vontade só some se o alimento de desejo for consumido. “Quando você está com aquela vontade, por exemplo, de comer aquele bombom de amendoim com cobertura de chocolate, se comesse outro tipo de bombom a vontade não seria saciada”, explica Vanessa.





A vontade de comer também pode estar associada a momentos de estresse, ansiedade e tristeza. Sabendo identificar os sinais do seu corpo fica muito mais fácil diferenciar as duas situações, e assim ter uma alimentação mais alimentação balanceada no inverno para preservar a saúde e o bem-estar.