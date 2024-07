Considerada a terceira causa de internação em pessoas com mais de 60 anos, a insuficiência cardíaca atinge cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Nesta terça-feira (9/7) é o Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência cardíaca, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre seus sintomas e diagnóstico precoce.

Segundo o cardiologista Flavio Cure, responsável pelo serviço de Cardio-oncologia da Rede D’Or, a insuficiência cardíaca (IC) é uma das principais doenças crônicas que causam mortalidade e morbidade no mundo e se caracteriza pela deficiência no bombeamento de sangue para o coração prejudicando o funcionamento de diversos órgãos e tecidos.

“A insuficiência cardíaca causa redução do fluxo sanguíneo e refluxo (congestão) do sangue nas veias e pulmões, além de outras alterações que podem prejudicar a saúde do coração. Caso não seja tratada de forma adequada após o diagnóstico, pode reduzir a expectativa de vida ao causar infarto e obstrução das coronárias”, ressalta.

Conhecida como a doença do coração fraco, a insuficiência cardíaca tem como principais sintomas:

* Falta de ar;

* Batimentos cardíacos acelerados;

* Inchaço nas pernas;

* Fadiga;

* e dificuldade para realizar tarefas simples do dia a dia.

Causas

A insuficiência cardíaca pode ser causada por fatores diversos, sendo os principais:

* Doença arterial coronariana (Infarto do miocárdio);

* Pressão alta (hipertensão arterial);

* Doenças das válvulas do coração;

* Doença cardíaca congênita;

* Miocardite (inflamação do músculo coração);

* Diabetes;

* Obesidade;

* Tabagismo;

O tratamento pode incluir mudanças na dieta, como a ingestão limitada de sal e de líquidos, bem como o uso de medicamentos com prescrição. Em alguns casos, o médico pode solicitar que seja implantado um desfibrilador ou marca-passo.

Para auxiliar no diagnóstico, o cardiologista pode solicitar exames como ecocardiograma, eletrocardiograma (ECG) e radiografia do tórax. Além deles, o teste de esforço e a cateterismo cardíaco também podem complementar a investigação do quadro.

“É importante estar atento aos sinais. Se uma pessoa apresenta fadiga após tarefas simples ou mesmo em repouso precisa investigar a saúde do coração”, disse.

Aqueles que já apresentam alguma comorbidade como diabetes, hipertensão arterial ou colesterol alto devem redobrar a atenção para a insuficiência cardíaca que pode causar infarto e obstrução das coronárias.

A insuficiência cardíaca no tratamento do câncer

O médico complementa que pacientes que fazem tratamento de quimioterapia também precisam ter atenção à insuficiência cardíaca.

Segundo o especialista, a disfunção cardíaca relacionada ao tratamento de quimioterapia (QT) é um dos efeitos indesejáveis e ocorre em cerca de 10% dos pacientes. É o caso de mulheres que fazem o tratamento para o câncer de mama. A prevalência de pacientes que desenvolvem insuficiência cardíaca, secundária ao uso de quimioterapia como antraciclinas, gira em torno de 3% a 5%, a depender da dose utilizada.

“É importante que haja um trabalho multidisciplinar e integrado entre o oncologista e o cardiologista a fim de que o tratamento do câncer se torne uma medida preventiva cada vez mais importante sem afetar a saúde do coração”, explica o cardiologista.

Flávio Cure

É cardiologista clínico e especialista em Cardio-oncologia. Coordenador do Centro de Estudos do Hospital CopaStar e responsável pelo serviço de Cardio-oncologia da Rede D’Or. Fez fellow na Cleveland Clinic Foundation e é doutor em Cardiologia pela USP. Membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Europeia de Cardiologia.