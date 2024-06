No próximo dia 26 de junho, é o Dia Nacional do Diabetes, data importante, instituída pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar sobre a doença que afeta 10,2% de toda a população brasileira, segundo o Ministério da Saúde.

O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica de origem múltipla, que pode ocorrer em razão da falta de insulina no organismo ou de sua incapacidade de exercer adequadamente seus efeitos - causando altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente.

“Quando o diabetes não é controlado com medicamentos, prática da atividade física e alimentação saudável o paciente pode adquirir uma série de complicações graves, como infecções, lesões nos vasos sanguíneos, além de doenças cardiovasculares como infarto do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca e doença arterial obstrutiva periférica”, alerta o cardiologista Flávio Cure, coordenador do Centro de Estudos do CopaStar da Rede D’Or.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, quase metade das pessoas portadoras de diabetes não sabem ter a doença. Entre os primeiros sintomas da doença estão:

Fome e sede frequentes

Vontade de urinar diversas vezes

Cansaço crônico

Falta de energia para atividades corriqueiras



“Em homens e mulheres diabéticos a incidência de infarto agudo do miocárdio e AVC é semelhante, mas representam o dobro quando comparados a pessoas sem diabetes. E em mulheres, o quadro tende a ser mais grave, com maior mortalidade”, destaca Flávio.

De acordo com a?International Diabetes Federation (IDF), até 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 morrem por causas relacionadas a problemas cardíacos: mundialmente, os índices são superiores aos óbitos em decorrência do HIV, tuberculose e ao câncer de mama.?

“O risco de infarto em pessoas com diabetes pode ser evitado com prevenção que inclui alimentação saudável, atividade física, eliminando o hábito de fumar,?fazendo exames periódicos e usando medicações que devem ser prescritas pelo médico”, afirma o cardiologista que complementa: "no diabético a neuropatia autonômica, uma disfunção que afeta o sistema nervoso simpático e parassimpático, pode causar síncope (desmaio)".



Outra complicação importante é o acidente vascular cerebral (AVC), quadro que no diabético pode ser confundido com uma hipoglicemia e ainda a insuficiência vascular periférica, quando artérias que nutrem os membros inferiores são obstruídas, levando à gangrena e a amputações dos membros inferiores.

“Por isso é importante que o paciente com diabetes controle a glicemia e faça o exame periódico dos pés, evitando amputação”, recomenda.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.