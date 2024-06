A tirzepatida, uma substância utilizada em medicamentos como Zepbound e também do tratamento para diabetes Mounjaro, parece reduzir a gravidade da apneia do sono, juntamente com a redução de peso e a melhoria da pressão arterial, além de outras medidas de saúde em pacientes com obesidade que tomaram o medicamento durante um ano.

Eli Lilly and Co.

Food and Drug Administration

a apneia do sono moderada a grave

, fabricante do medicamento que pagou pela pesquisa, pediu àque expandisse o uso do medicamento para tratar, na qual as pessoas param e começam a respirar durante o sono repetinamente, disse um porta-voz na sexta-feira (21). Uma decisão é esperada até o final do ano.

De acordo com a AP News, um especialista externo alertou em um editorial que serão necessárias mais pesquisas para saber se o medicamento pode ser usado como “único tratamento” para a apneia obstrutiva do sono, que ocorre quando o tecido da garganta relaxa e colapsa durante o sono, bloqueando total ou parcialmente o sono.

A pesquisa, publicada sexta-feira no New England Journal of Medicine, ncluiu quase 500 pessoas diagnosticadas com obesidade e apneia do sono. Metade deles usou o que normalmente é conhecido como máquina CPAP, que fornece oxigênio através de uma máscara para manter as vias respiratórias abertas durante o sono. O outro grupo incluía pessoas para quem uma máquina CPAP falhou ou não foi tolerada.

O estudo descobriu que os pacientes de ambos os grupos que receberam injeções semanais de tirzepatida reduziram o número de episódios por hora em que a respiração ficou mais lenta ou parou completamente durante o sono em cerca de metade, para quase 60%, em comparação com cerca de 10% nas pessoas que receberam placebo. Até metade dos pacientes que tomaram tirzepatida reduziram os episódios de apneia o suficiente para potencialmente resolver o distúrbio, em comparação com até 16% daqueles que usaram a medicação placebo, de acordo com a pesquisa.

Em média, os pacientes que tomaram tirzepatida também perderam entre 18% e 20% do peso corporal e apresentaram melhorias na pressão arterial e uma condição em que o oxigênio no sangue cai durante o sono. Os pacientes também relataram melhor sono e menos distúrbios do sono, descobriu o estudo.

A nova pesquisa mostra que a tirzepatida é “uma faca mais eficaz na gaveta” no tratamento da apneia do sono, disse o autor principal, Atul Malhotra, especialista em medicina do sono da Universidade da Califórnia, em San Diego.