Estimativa feita pelo Atlas Mundial da Obesidade 2022 aponta que a obesidade deve atingir quase 30% da população adulta brasileira em 2030. Já o Mapa da Obesidade em Minas Gerais, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), mostra que 61,9% dos mineiros têm sobrepeso e, desses, 28% apresentam algum grau de obesidade.

Coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera, Thais de Novais Degani explica que a obesidade acontece por diversos fatores. “O consumo exagerado de calorias proveniente de alimentos é o maior fator para a obesidade. O acúmulo de gordura acontece quando há um desequilíbrio entre a energia que é inserida no corpo por meio das refeições e a que é eliminada por meio das atividades do dia a dia”, diz.

A especialista adiciona ao contexto o período de pandemia de COVID-19, que deixou a população mais vulnerável ao consumo de alimentos industrializados. “O contexto de vida dos últimos anos pode ter feito com que o metabolismo da população ficasse mais lento, além da maior exposição ao risco de colesterol alto, diabete e hipertensão arterial. Por isso é essencial buscar manter a rotina de exame em dia, como também realizar uma consulta com um especialista”, comenta.

Para quem está sedentário, a profissional recomenda iniciar moderadamente com treinos de baixa intensidade, desde que sejam aeróbicos, como correr, caminhar, pedalar e dançar. É importante também buscar a orientação de um profissional de educação física, que pode avaliar e aconselhar sobre as atividades ideais, de acordo com o objetivo e a condição física de cada pessoa.

A especialista elenca outras dicas:

- Faça um checkup para verificar se o corpo está apto à prática de atividade física

- Mantenha uma alimentação saudável e, se necessário, busque um nutricionista

- Para iniciantes, que visem simplesmente qualidade de vida e bem-estar, é recomendado em torno de 150 minutos semanais, divididos de três a cinco vezes por semana

- Aumente gradativamente o tempo semanal ou a intensidade dos exercícios

- Para quem já pratica regularmente atividades físicas mais intensas, é importante estabelecer os objetivos para se determinar a duração, que pode ser até seis vezes por semana em uma intensidade mais elevada que o iniciante