É importante manter cuidados com a pele, alimentação e hidratação durante a estação mais quente e esperada do ano

Tema de música e motivo de comemoração para muitos, a estação mais aguardada do ano traz consigo uma energia para lá de contagiante. E, para melhorar, vem acompanhada das festividades de fim de ano. Para aproveitar plenamente o verão, é fundamental incorporar cuidados que preservem a saúde e ajudem no bem-estar.

Ao viajar para o litoral, por exemplo, é preciso cautela. No que diz respeito aos cuidados com a pele, o uso de protetor solar precisa ser constante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a reaplicação em casos de transpiração excessiva, exposição solar prolongada ou após sair da água deve ocorrer a cada duas horas.

“O fator mínimo para qualquer tipo de pele é o FPS 30, inclusive para peles negras. Peles claras e sensíveis ao sol devem optar por fatores maiores. De modo geral, a pele negra pode utilizar como mínimo o FPS 30, a morena FPS 50 e a pele branca, filtro solar com fator de proteção 60 ou maior”, explica a especialista em dermatologia e médica clínico-geral da UBS Jardim Guarujá, gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM) em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Bruna de Nardo Aniceto.

De acordo com a médica, a principal diferença entre os protetores solares e seus diferentes fatores está no tempo de proteção e não na qualidade. Segundo ela, um protetor com FPS 30 protege tão bem quanto um protetor com FPS 70, porém, por menos tempo. Por isso, é importante buscar a melhor opção para a pele.

Para potencializar os cuidados, recomenda-se também o uso de roupas apropriadas, óculos escuros com proteção contra raios UV-A e UV-B, além de chapéus e bonés que proporcionem proteção ao rosto. “A proteção labial também precisa ser uma prioridade. Os danos causados pelo sol podem ser minimizados utilizando-se um protetor labial com protetor solar e um chapéu”, complementa a especialista.

Alimentação

Já quando se trata de alimentação, é necessário cuidado redobrado, pois é comum que, em viagens, as pessoas sofram com intoxicação alimentar decorrente da ingestão de produtos estragados ou mal preparados.

“Devido ao calor, muitos alimentos perecíveis estão suscetíveis a desenvolver bactérias, que, quando ingeridas, podem causar vômito, diarreia e febre”, afirma a nutricionista da UBS Jardim Paranapanema, também gerenciada pelo CEJAM, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Alice Coca.



Leia: Férias: confira se tem de atualizar cartão de vacinas antes de viajar

Portanto, ao levar algum alimento preparado em casa, certifique-se de que ele ficará acondicionado em bolsa térmica, cooler ou caixa de isopor. Essa é uma forma de evitar possíveis transtornos. E se for comer em restaurantes ou quiosques, a nutricionista faz um alerta. “Observe a aparência dos alimentos, se estão em balcões térmicos e se não apresentam um aspecto estranho ou cheiro azedo. Dessa forma, diminuem-se as chances de contaminação e infecção alimentar”.

Quanto às famosas porções e pratos de camarão, peixes e lulas, é importante buscar lugares que contem com refrigeração e higiene na preparação. “Os ambulantes que vendem esse tipo de alimento, geralmente, correm um maior risco de contaminar o alimento, por não manterem a temperatura adequada à venda, além de não sabermos como esse alimento foi armazenado anteriormente”, explica.

Entre os alimentos mais populares nas praias, o ideal é dar preferência a produtos menos perecíveis, como sorvetes, milho cozido (que, com o cozimento e a temperatura, elimina possíveis microrganismos nocivos ao organismo) e água de coco.

Hidrate-se

A importância da hidratação durante o verão, especialmente na praia, não pode ser subestimada. Sob o sol escaldante, é muito mais fácil ficarmos desidratados.

Para manter a hidratação da pele, além do protetor solar, é essencial utilizar cremes faciais e corporais, evitar uma maior exposição ao sol entre 10h e 16h e lavar o rosto com água corrente sempre que retornar da praia.

"Antes de viajar, é interessante aplicar um hidratante que nutra e fortaleça as defesas da pele, para evitar que ela sofra danos causados pela exposição prolongada ao sol. Caso a viagem seja muito longa, também é recomendado a aplicação de água termal no rosto", ressalta a dermatologista.

Além do uso de produtos, uma das maneiras mais certeiras de manter a hidratação, não só da pele, mas também do organismo como um todo, é por meio da ingestão de água.

"Beber água sempre será a melhor recomendação, em torno de dois litros por dia já ajuda o corpo. Mas, na praia, pode-se optar também por água de coco, sucos naturais e chás gelados", complementa a nutricionista.

Frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e abacaxi, também podem ser ótimas escolhas nesse quesito.