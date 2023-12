Existem técnicas capazes de entregar um resultado como o do curvex, só que com durabilidade maior

O famoso cílios de boneca é muito procurado pela mulherada. O estilo costuma ser curvado, grosso e alongado e pode ser feito de diversas formas, entre elas o conhecido curvex.



Especialista em procedimentos para cílios e sobrancelhas do Estúdio Mais - rede de clínicas dermatológicas focada em tratamentos estéticos faciais e corporais -, Domane Ribeiro comenta que, atualmente, existem algumas técnicas capazes de entregar um resultado como o do curvex, só que com durabilidade maior.



Permanente de cílios

Trata-se de um procedimento bastante procurado por quem não tem uma curvatura muito boa. “Essa técnica não aumenta os cílios, porém, como acentua a curvatura deles, proporciona mais expressividade e luminosidade no olhar, promovendo com isso um efeito boneca, fazendo o mesmo que o curvex, porém, com uma durabilidade bem maior”, comenta a profissional.



Leia: Natal: 5 brinquedos que podem causar problemas oculares

Vale lembrar que é uma técnica que não agride os fios e demora cerca de 30 minutos para ser realizada, com resultado que dura entre 30 a 45 dias.

Tintura

A técnica de tintura de cílios (e até mesmo de sobrancelhas) também ajuda a realçar o olhar. Domane explica que essa coloração tonaliza os fios, deixando-os mais evidentes. “Além disso, é possível disfarçar falhas e imperfeições de forma natural e temporária, também muito utilizada por quem deseja cobrir fios brancos”, sugere a especialista.



Delineador

O delineado nos olhos é feito com a técnica de micropigmentação e, por isso, tem uma durabilidade grande - cerca de 1 ano. “É feito com um traço fino que promove uma sensação de volume aos cílios, de modo discreto para contorno dos olhos (parte superior e inferior)”, explica a profissional.

O delineador de olhos valoriza o olhar e traz praticidade para quem tem dificuldade em aplicar o delineador tradicional no dia-a-dia. “Quando feito nas pálpebras superiores, dá a impressão de olhos maiores, já se for feito nas pálpebras inferiores, promove a impressão de olhos menores”, aponta Domane.