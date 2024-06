A apneia obstrutiva do sono (AOS) está associada a um risco 63% maior de diabetes tipo 2 e 30% maior de hipertensão

A apneia do sono é um distúrbio em que a respiração é interrompida repetidamente durante o sono de forma inconsciente. Isso ocorre quando as vias aéreas superiores ficam bloqueadas, gerando pausas na respiração que podem afetar a qualidade do sono. O problema pode não apenas prejudicar o sono, mas também afetar significativamente a saúde e o bem-estar das pessoas.



De acordo com um levantamento publicado na revista científica "The Lancet", em 2019, estima-se que 936 milhões de adultos sofram de apneia obstrutiva do sono em todo o mundo, sendo o Brasil o terceiro país mais afetado pelo problema.

No entanto, a apneia não vem sozinha, ela pode desencadear uma série de outros problemas de saúde ao paciente, como o bruxismo. A cirurgiã dentista Andréa Melo explica que as duas condições podem afetar um paciente de forma simultânea.

“A apneia do sono e o bruxismo têm uma relação complexa, pois ambos afetam o sono e podem ocorrer simultaneamente em pacientes. Toda vez que o paciente apneico faz um evento de obstrução existe um bruxismo secundário como consequência a alta carga de adrenalina liberada para acelerar o coração. Chamamos esse evento de bruxismo secundário. Pois o fator causal inicial é a apneia”.



As duas condições são disruptivas durante o repouso: a apneia causa interrupções na respiração devido ao fechamento das vias aéreas, enquanto o bruxismo envolve o ranger dos dentes, afetando o sono e podendo gerar desgastes nos dentes, fraturas e outras consequências orais.

Leia também: Problemas com apneia do sono vão muito além do ronco alto; entenda



“Ambos os distúrbios são consequência de um sono fragmentado, cansaço diurno e impactos na saúde bucal e geral, por isso, é fundamental buscar ajuda médica especializada para tratar os problemas”, orienta Andrea Melo.

Principais efeitos do bruxismo:

Desgaste dos dentes: o atrito constante causa desgaste dos dentes, gerando sensibilidade e, algumas vezes, fraturas

Dor de cabeça: o bruxismo costuma causar fortes dores de cabeça, especialmente ao acordar

Dor na mandíbula: o ranger ou apertar os dentes pode sobrecarregar os músculos da mandíbula, resultando em dor e desconforto

Distúrbios do sono: o bruxismo está diretamente ligado ao sono fragmentado e predominantemente superficial. Qualidade do sono ruim leva a outros problemas como baixa de imunidade e cansaço diurno



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.