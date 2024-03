A apneia e o ronco podem não apenas prejudicar o sono, mas também afetar significativamente a saúde e o bem-estar das pessoas. Em entrevista, Marcos Laboissiere, especialista em cirurgia dentária facial da Ilo Odontologia, em Brasília, esclarece os impactos desses distúrbios respiratórios e como a odontologia pode ajudar.

"É importante compreender que a apneia não apenas interrompe a respiração durante o sono, mas também pode desencadear uma série de problemas de saúde, incluindo complicações cardiovasculares", explica Marcos. Durante a noite, a obstrução parcial ou total das vias aéreas pode levar à falta de oxigenação adequada do cérebro, resultando em sonos agitados, irritação e até mesmo problemas de memória.

Ao contrario da crença comum, a apneia não é apenas um problema respiratório, mas também pode ter um impacto significativo na saúde bucal. "A mandíbula desempenha um papel crucial na passagem do ar durante o sono", observa o cirurgião dentista. "Os pacientes com apneia muitas vezes apresentam uma posição da mandíbula que diminui a área de passagem do ar, contribuindo para a obstrução das vias respiratórias."

Os aparelhos desenvolvidos pela odontologia moderna oferecem uma solução eficaz para os distúrbios respiratórios do sono. "Os aparelhos protusores da mandíbula são projetados para aumentar a passagem do ar durante o sono, proporcionando uma melhora significativa na qualidade do sono e na oxigenação do cérebro", destaca. "Esses dispositivos são personalizados e adaptados à mordida de cada paciente, garantindo conforto e eficácia."

Além dos benefícios para a saúde, os aparelhos para apneia também podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. "Dormir bem não é apenas uma questão de descanso, mas também está intrinsecamente ligado à saúde cardiovascular e ao funcionamento cognitivo", ressalta. "Os pacientes que utilizam esses aparelhos relatam uma melhora significativa na qualidade do sono, redução do risco de complicações cardiovasculares e uma sensação geral de bem-estar", complementa.

A conscientização sobre os distúrbios respiratórios do sono e a busca por tratamentos adequados são fundamentais para promover uma vida saudável e equilibrada. "É importante entender que a apneia e o ronco não são apenas inconvenientes irritantes, mas podem ter sérias consequências para a saúde a longo prazo", alerta. "Consultar um profissional de saúde qualificado e explorar opções de tratamento é essencial para garantir um sono reparador e uma vida plena."