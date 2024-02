O perfil nutricional do ovo é notável e desempenha um papel vital no fornecimento de nutrientes essenciais

Em dietas restritivas, a escolha alimentar desempenha um papel crucial na manutenção da saúde, o ovo emerge como um componente nutricional multifacetado e valioso para pessoas que necessitam desse ponto de atenção. Além disso, o ovo também tem como benefício sua versatilidade na preparação de receitas, sejam elas doces ou salgadas.



O perfil nutricional do ovo é notável e desempenha um papel vital no fornecimento de nutrientes essenciais. Segundo Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, o alimento tem proteínas completas, abrangendo todos os aminoácidos essenciais, fazendo dele uma fonte de alta qualidade nutricional. Ademais, o ovo é uma rica fonte de vitaminas, incluindo A, D, E, B6 e B12, bem como minerais como ferro, zinco e selênio, todos cruciais para diversas funções fisiológicas.

De acordo com o artigo Teores de ácidos graxos em ovos comerciais convencionais e modificados com ômega-3, publicado pela Revista Brasileira de Zootecnia, a presença de ácidos graxos essenciais, notadamente o ômega-3, acrescenta outro nível de benefício ao ovo. Esses ácidos graxos desempenham um papel fundamental na promoção da saúde cardiovascular e cerebral, contribuindo para uma dieta equilibrada e favorável ao bem-estar geral.



Presença do ovo em diferentes dietas

Além do perfil nutricional impressionante, a versatilidade do ovo na culinária oferece uma amplitude de opções para sua inclusão em diferentes dietas. Seja adicionado a saladas, pratos principais ou até mesmo em receitas de sobremesas, o ovo se destaca como um ingrediente adaptável, enriquecendo a experiência culinária de forma saudável.

O ovo é um pilar nutricional em dietas restritivas, oferecendo uma ampla gama de nutrientes essenciais, adaptabilidade culinária e aporte de proteínas relevante. Sua presença no plano alimentar pode proporcionar não apenas benefícios à saúde, mas também uma experiência gastronômica saborosa.