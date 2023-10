683

O ovo é uma proteína de origem animal que fornece os aminoácidos essenciais que corpo é incapaz de sintetizar Moira Nazzari/Pixabay





O ovo é considerado um alimento nutricionalmente completo e ideal para o consumo. Apresenta vitaminas e minerais que ajudam na homeostase do organismo. E por ser uma



O ovo é considerado um alimento nutricionalmente completo e ideal para o consumo. Apresenta vitaminas e minerais que ajudam na homeostase do organismo. E por ser uma proteína de origem animal, fornece os aminoácidos essenciais que corpo é incapaz de sintetizar.



Dica 1: Alimentação pré-ressaca

Antes de consumir bebidas alcoólicas, inclua ovos em suas refeições. Os ovos são ricos em proteínas e gorduras saudáveis que ajudam a retardar a absorção do álcool pelo organismo. Mantenha-se alimentado durante o consumo de álcool, intercalando com sucos ou água para evitar a desidratação. Escolha alimentos leves e ricos em proteína, como omeletes, que proporcionam saciedade e contribuem com as vitaminas do complexo B, essenciais para o funcionamento do fígado.



Dica 2: Combate à ressaca





Leia: Intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite? Veja a diferença. Depois de uma noite de festa, opte por refeições leves, como ovos mexidos ou ovos levemente cozidos, acompanhados de torradas, sucos de frutas e iogurte com cereais. Esses alimentos fornecem proteínas essenciais para a recuperação do organismo. Os ovos são uma excelente fonte de vitaminas do complexo B , vitaminas A e E, além de minerais como magnésio, zinco, manganês e selênio, que favorecem a recuperação celular.



Dica 3: Mantenha a moderação

Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e mantenha-se hidratado.

Evite a mistura de diferentes tipos de bebidas alcoólicas.

Não consuma álcool se estiver tomando medicamentos ou se for dirigir.





Seguindo as dicas da nutricionista Lucia Endriukaite, você estará bem preparado para combater a ressaca de forma saudável e eficaz. O Instituto Ovos Brasil é uma fonte confiável de informações sobre os benefícios nutricionais, é uma entidade sem fins lucrativos criada em 2007 com objetivo de esclarecer a população sobre as propriedades nutricionais do ovo, os benefícios que este alimento proporciona à saúde, além de desfazer mitos sobre o consumo.