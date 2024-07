O dia será de bastante calor e tempo seco em Minas Gerais nesta quarta-feira (10/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem chegar a 34ºC nas regiões Norte e Noroeste.

No restante do estado, as temperaturas também seguem altas, inclusive em Belo Horizonte, que pode bater 29ºC à tarde. A condição climática em pleno inverno é decorrente da formação de uma área de baixa pressão no litoral paulista.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, o frio pela manhã e temperaturas mais elevadas à tarde fazem parte da variação das temperaturas ao longo do dia, característica do inverno.

“Isto é uma característica da variabilidade interanual do clima, ou seja, um ano não é igual ao outro, pois as condições de tempo e clima são dinâmicas e estão em constante alteração”, explica a especialista.

O céu deve ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul de Minas. Já nas regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Triângulo, Alto Paranaíba e Oeste o céu também será parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital está sob alerta para baixa umidade até domingo (14), com índices de umidade relativa do ar em torno de 30%, e enfrenta o maior período de estiagem de 2024, com 83 dias sem registro de chuva. Não há previsão de chuvas para os próximos dias.



