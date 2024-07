Stephanie Regina Santos Quintão morreu nesta quinta-feira (11/7) ao se acidentar de moto e cair no leito do Ribeirão Arrudas

A jovem de 28 anos que morreu depois de sofrer um acidente de moto e cair no Ribeirão Arrudas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, era agente da Guarda Civil Municipal de BH. Stephanie Regina Santos Quintão também era vice-presidente de um motoclube chamado “Valentinas no Asfalto” e mãe de um menino de 8 anos.

Ela foi convocada, em uma lista de 30 mulheres, em 13 de setembro do ano passado para ingressar no cargo. Em dezembro, a jovem foi designada a atuar como fiscal de trânsito. De acordo com integrantes do Valentinas no Asfalto, fundado em 2019, ela batalhou para entrar na guarda municipal e contou com a presença de algumas membras do motoclube na formatura.

“Era uma mulher corajosa. Sempre tinha muito carinho com as novas membras que entravam no grupo. Muito determinada, alegre e corajosa. Admirava ela pela coragem, tão magrinha e forte ao mesmo tempo. Não tinha medo de estrada, puxava a orelha da gente, sempre cuidou das ‘meninas’ do motoclube”, diz a contadora e integrante do grupo Thaís Dionísio.

Segundo Thaís, ela trabalhava como telemarketing antes, mas sempre teve perfil para entrar na Guarda Municipal. A contadora conta que Fany, como era conhecida, também queria dar um futuro para o filho, de apenas 8 anos.

No perfil do Instagram, o grupo prestou uma homenagem a ela, na qual várias pessoas lamentaram a morte da guarda. “Agora o céu é todo seu. Te amaremos sempre”, disse um perfil. “Para sempre em nossos corações! Nossa eterna madrinha”, comentou outro. “Notícia que abalou demais. Meus sentimentos, meninas”, lamentou outro.

Ainda de acordo com Thaís Dionísio, Stephanie deixa ainda um companheiro, com quem se relacionava há muitos anos. Ele a apoiou para entrar na Guarda Civil e acompanhava os passeios que ela fazia pelo motoclube.

Colegas de trabalho lamentam

Colegas de trabalho também lamentaram a partida precoce da jovem. O guarda municipal Jimmy Jonas, que trabalha na portaria, conta que a via chegar todos os dias desde que entrou na corporação.

“Ela estava empolgada, porque era o sonho dela trabalhar na guarda. Todo dia estava alegre, era uma pessoa muito gente boa”, diz.

Guardas municipais foram ao João XXIII, onda ela foi encaminha depois do acidente, na manhã desta quinta (11/7), prestar solidariedade a Stephanie e a outra companheira de trabalho que também se acidentou no Arrudas. A outra vítima, Allden Lysa, de 30 anos, que também é guarda municipal, ainda está no João XXIII.

Alguns dos guardas presentes na porta da instituição de saúde choravam e se abraçavam, comovidos com a morte da companheira. Nenhum deles quiseram dar entrevistas.

O acidente

O acidente ocorreu nesta manhã na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na altura do número 1.350, debaixo do viaduto da Avenida Francisco Sales.

Segundo o boletim de ocorrência, Allden Lysa, que também é guarda municipal, pilotava a moto e Stephanie se encontrava na garupa. O veículo perdeu o controle e bateu na mureta de proteção da Avenida Andradas. Stephanie foi arremessada e caiu no leito do ribeirão.

Já a outra guarda caiu na via. Ambas foram socorridas para o Hospital João XXIII, porém Stephanie teve três paradas cardiorrespiratórias, além de uma fratura na pelve, e não resistiu. Segundo fontes ouvidas pelo Estado de Minas, a jovem morreu por volta das 8h50 no hospital.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a BHTrans, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local.

Prefeito lamenta

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), lamentou nas redes sociais a morte da agente.

“Recebi há pouco, com profunda tristeza, a notícia do falecimento da agente da Guarda Civil Municipal, Stephanie Regina Santos Quintão, em acidente automobilístico na Avenida dos Andradas. Envio minha solidariedade à família, aos amigos e colegas da corporação”, disse o prefeito no X.

Noman também informou estar acompanhando o estado de saúde da outra agente que se vitimou no acidente, que, segundo ele, está em cirurgia. “Sigo acompanhando o caso e na torcida para que tudo corra bem e ela tenha uma plena recuperação”, completou.



