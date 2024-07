Uma guarda municipal morreu e outra ficou ferida em acidente com moto na Avenida dos Andradas

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), lamentou nas redes sociais a morte da agente da Guarda Civil Municipal, Stephanie Regina Santos Quintão. A jovem, de 28 anos, sofreu um acidente na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH, e caiu no leito do Ribeirão Arrudas na manhã desta quinta-feira (11/7).

“Recebi há pouco, com profunda tristeza, a notícia do falecimento da agente da Guarda Civil Municipal, Stephanie Regina Santos Quintão, em acidente automobilístico na Avenida dos Andradas. Envio minha solidariedade à família, aos amigos e colegas da corporação”, disse o prefeito no X.

Noman também informou estar acompanhando o estado de saúde da outra agente que se vitimou no acidente, que, segundo ele, está em cirurgia. “Sigo acompanhando o caso e na torcida para que tudo corra bem e ela tenha uma plena recuperação”, completou.

A colega de Stephanie, de identidade não divulgada, caiu na pista da avenida e foi socorrida com fraturas nas duas pernas e uma outra exposta no braço esquerdo. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também lamentou a morte da jovem, que foi designada a atuar como fiscal de trânsito de BH em 15 de dezembro de 2023.

Stephanie foi convocada, em uma lista de 30 mulheres, em 13 de setembro do ano passado para ingressar no cargo.

A reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal e aguarda retorno.

O acidente

O acidente ocorreu nesta manhã na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na altura do número 1.350, debaixo do viaduto da Avenida Francisco Sales.

Durante o acidente, Stephanie pilotava a moto em que estava com uma colega, também guarda municipal, quando perdeu o controle e bateu na mureta de proteção da via. Ela foi arremessada e caiu dentro do leito do ribeirão.

Já a outra guarda caiu na via. Ambas foram socorridas para o Hospital João XXIII, mas Stephanie teve três paradas cardiorrespiratórias, além de uma fratura na pelve, e não resistiu. Segundo fontes ouvidas pelo Estado de Minas, a jovem morreu por volta das 8h50 no hospital.

O Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal estiveram no local.



