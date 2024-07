Um homem, de 43 anos de idade, foi morto a facadas pelo vizinho, de 39, devido a um relacionamento amoros. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (10/7), no bairro São Sebastião, em Mariana, na Região Central de Minas.





Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou que ficou com ciúmes e com raiva ao ficar sabendo do relacionamento amoroso entre a vítima e a sua ex-namorada.





Na manhã de ontem, o suspeito ainda soube que o vizinho de porta passou a noite na casa da ex-companheira, o que o deixou ainda mais revoltado, de acordo com a ocorrência policial.

Ele passou parte da tarde bebendo em um bar e voltou para casa para descansar. Pouco depois, viu o vizinho chegando em casa e saiu com uma faca em mãos.

Ao se aproximar, o homem se sentiu afrontado quando a vítima disse "Qual foi, boy? E essas mulheradas todas aí?" e golpeou o vizinho com facadas no tórax e abdômen. O homem foi preso em flagrante.