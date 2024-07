Stephanie Regina Santos bateu na mureta de proteção e caiu no leito do Arrudas nesta quinta (11)

A guarda municipal Stephanie Regina Santos, de 28 anos, morreu a cerca de 500 metros do trabalho. A mulher estava indo para o serviço nesta manhã de quinta-feira (11/7) quando caiu no leito do Arrudas, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Foi o que contou um colega de trabalho que não quis se identificar. Stephanie se acidentou na Avenida dos Andradas, 1350, debaixo do viaduto da Avenida Francisco Sales.

O local do acidente fica a menos de 500 metros da sede da corporação da Guarda Municipal, localizada na mesma avenida, no número 915.

Solidariedade

Guardas municipais passaram ao longo desta manhã pelo Hospital João XXIII para prestar prestar solidariedade as companheiras de trabalho que se acidentaram no Arrudas. Stephanie morreu no hospital. A outra vítima, Allden Lysa, de 30 anos, passa por cirurgia na unidade de saúde.

