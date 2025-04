Gleisi rebate Bolsonaro após críticas a Lula e Moraes: 'Acuado'

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, rebateu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais na tarde deste sábado (19/4). Ela afirmou que Bolsonaro está “acuado pelas gravíssimas acusações que terá que responder em ação penal", e, por isso, "tenta manipular os estatutos diplomáticos do asilo e da reciprocidade que o Itamaraty e o STF aplicam em casos concretos".

A postagem de Gleisi foi uma resposta a uma publicação feita por Bolsonaro mais cedo. Nela, o ex-presidente fez críticas às decisões de Lula e Moraes, chamando-as de “episódios que mancham a imagem do Brasil” e acusando a Justiça brasileira de “fazer retaliação diplomática”.

As críticas de Bolsonaro estão relacionadas a dois episódios. Na semana passada, o Brasil concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia, o que foi motivo de retaliação pelos oposicionistas do governo federal. A suspensão da extradição de um cidadão búlgaro a pedido da Espanha também mobilizou questionamentos.

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi publicada após a Espanha ter negado o pedido de extradição do bolsonarista Oswaldo Eustáquio Filho, investigado por crimes como ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.



Para Moraes, a Espanha não respeitou o princípio da reciprocidade no cumprimento do tratado bilateral de extradição firmado com o Brasil em 1988.

“Infelizmente, a imagem do Brasil no exterior está sendo dilacerada por quem deveria defendê-la. Nossa Justiça não pode continuar sendo usada como instrumento de vingança de acordo com os caprichos e vontades de um único homem”, escreveu Bolsonaro.

“Quem rebaixou o Brasil ao isolamento e ao descrédito nas relações internacionais não tem sequer um traço de autoridade para ofender o governo do presidente Lula e o Judiciário como vem fazendo”, rebateu Gleisi.