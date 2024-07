Uma mulher de 25 anos, caixa do cinema do shopping Diamond Mall, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de BH, prestou queixa contra um cliente que teria cuspido e tentado agredi-la. O motivo seria a funcionária ter se recusado a levar pipoca até a sala de cinema em que ele estava. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (8/7).



De acordo com o boletim de ocorrência, a funcionária contou aos policiais que o homem chegou ao caixa esmurrando a bancada e gritando que “queria sua pipoca”. Ela disse que entregou o alimento ao cliente, mas ele gritou mais ainda. Além disso, ordenou que ela entregasse o refil da pipoca na sala de cinema em que ele estava naquele momento. A funcionária explicou a ele que não poderia obedecê-lo porque não era este o procedimento do estabelecimento.

Depois disso, ainda segundo a funcionária, o homem teria começado a filmá-la e dito que ela era “obrigada a fazer o que ele mandava”. Ela respondeu que não autorizava que ele a filmasse. Porém, o cliente teria dito que ela era incompetente, cuspido na cara dela e ainda tentado agredi-la por três vezes. O gerente do cinema acionou a polícia e o homem fugiu do local. Porém, a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens foram repassadas aos policiais. Segundo a PM, o homem foi identificado já que o CPF dele estava registrado na nota da compra.

Em nota, a Cinemark disse que lamenta o ocorrido e informa que está prestando todo o apoio à colaboradora. "A rede também está colaborando com as investigações, cedendo as imagens de segurança e à disposição das autoridades."

O Estado de Minas também entrou em contato com o Diamond Mall e aguarda retorno.