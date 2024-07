A PCMG também informou que foi constatada a devida capacitação do médico responsável

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu nesta segunda-feira (8/7) a investigação do caso da morte de Thaynara Braz, de 28 anos. De acordo com o inquérito, a jovem não foi vítima de imperícia, imprudência ou negligência por parte da equipe médica. A jovem faleceu no dia 29 de maio deste ano, após realizar dois procedimentos estéticos.



A PCMG também informou que foi constatada a devida capacitação do médico responsável para realização dos procedimentos cirúrgicos. A corporação indicou o arquivamento das apurações.





A investigação, realizada por meio da 2ª Delegacia de Polícia Civil Venda Nova, reuniu diversas informações, como laudos periciais e entrevistas com a equipe médica, enfermeiros e familiares da vítima.





O irmão e duas familiares de Thaynara, que a acompanharam no dia da cirurgia, prestaram depoimento na manhã desta segunda, poucas horas antes de o inquérito ser concluído. Antes de fazer o relato na delegacia, Amélia Braz, tia da jovem, contou ao Estado de Minas que a família busca por justiça e “faltou assistência e profissionalismo do médico responsável”.

Uma semana depois da morte da jovem, o irmão dela, Talison Tulio Braz, relatou à reportagem que acredita que Thaynara teria sido vítima de negligências médicas.7

