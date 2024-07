O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta a causa da morte de Thaynara Braz, de 28 anos, como “indeterminada”. A jovem morreu, no dia 29 de maio, depois de passar por dois procedimentos estéticos – substituição de prótese nas mamas e uma abdominoplastia. Familiares de Thaynara dizem estar frustrados com a imprecisão do resultado. O laudo é um dos elementos utilizados pela Polícia Civil para determinar a causa da morte de Thaynara.





De acordo com o laudo, ao qual o Estado de Minas teve acesso, o exame anatomopatológico teve resultado positivo para a presença de êmbolos de gordura em vasos pulmonares de pequeno calibre, edema alveolar em focos e congestão cardíaca. As análises do segmento cefálico e da região cervical não apontaram irregularidades segundo o laudo.





O meio ou possível instrumento que causou a morte também não foram determinados pelo IML.

Talison Tulio Braz, irmão de Thaynara, está inconformado com a falta de respostas do laudo. O mesmo pensa Amelia Braz, tia da jovem que a acompanhou na tarde das cirurgias. Ela diz que a família seguirá buscando respostas para alcançar justiça e alertar outras mulheres que pretendem fazer procedimentos estéticos.





Relembre o caso





A jovem, mãe de três filhos, morreu depois de passar por dois procedimentos estéticos em uma clínica na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Após a morte, o proprietário do estabelecimento disse à polícia que a cirurgia tinha sido “um sucesso”. No entanto, na madrugada após o procedimento, a moça foi atendida às pressas no local após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas faleceu depois de uma segunda parada cardíaca.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos