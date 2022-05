'Nós não aceitamos o laudo de morte indeterminada e procuramos a justiça'

Lidiane na clínica para a cirurgia que acabou em morte (foto: Arquivo pessoal)

Parentes de Lidiane Aparecida Fernandes, morta aos 39 anos, após complicações de uma cirurgia estética, ainda esperam pelo fim do drama que começou em dezembro de 2021.









Lidiane sofreu complicações após a cirurgia e acabou morrendo. O laudo inicial apontava como causa da morte uma embolia pulmonar, mas exames no cadáver revelaram resultado diferente, e apontam para um caso de erro médico. A Polícia Civil indiciou o médico Lucas Mendes por homicídio culposo.





Como será que a família da vítima interpretou a conclusão do inquérito? Quais os próximos passos a serem seguidos pela família que busca pelo que considera seja justiça? Em entrevista a O Fato em Foco, Geralda Fernandes, mãe de Lidiane, fala pela primeira vez sobre a vida antes e depois da morte da filha, e da expectativa em relação ao futuro, diante do indiciamento do médico. Veja também o que diz a irmã que esteve todo tempo ao lado dela no hospital. Confira a entrevista no vídeo!