Belo Horizonte aparece em terceiro lugar no ranking de capitais com melhor qualidade de vida no Brasil, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) 2024. A capital mineira aparece atrás apenas de Brasília, em primeiro lugar, e Goiânia, em segundo.

Entre os pontos fortes de BH estão os Fundamentos do Bem-estar, em especial acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar e áreas verdes urbanas. Na dimensão das Oportunidades, destacam-se os direitos individuais, as liberdades individuais e de escolhas e o acesso à educação Superior. Como ponto de atenção que precisam de melhorias, foi apresentado aspectos da subnutrição e domicílios com iluminação elétrica adequada.

Já no ranking dos estados, Minas Gerais aparece em quarto lugar, atrás de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. O Acre e o Pará apresentaram as notas mais baixas.

Como o IPS é calculado

Esse índice foi desenvolvido pela organização Social Progress Imperative, a qual coordena a publicação anual do IPS Global para 170 países desde 2014. Esta é a primeira vez que o relatório do IPS Brasil abrange os 5.570 municípios brasileiros, as 26 unidades federativas e o Distrito Federal, sendo a maior iniciativa de geração desse índice na escala subnacional até agora realizada no mundo.

O IPS mede indicadores exclusivamente sociais e ambientais, sem a inclusão de indicadores econômicos. Nesse levantamento o importante é analisar os aspectos importantes para a vida das pessoas, não os investimentos ou esforços realizados no território.

São examinados três aspectos: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades, subdivididos em doze componentes, como Nutrição e Cuidados Médicos Básicos; Água e Saneamento; Acesso à Informação e Comunicação; Direitos Individuais e Inclusão Social.

O índice varia de 0 a 100 e corresponde à média simples dos resultados do IPS das três dimensões principais. Já a nota de cada estado é resultado de uma média de todos os seus municípios.