Em BH, a temperatura também ficou baixa, e a capital registrou 14,5°C com sensação térmica de 3,8°C

Monte Verde, distrito de Camanducaia, e a cidade de Caldas, ambas localidades do Sul de Minas, registraram, respectivamente, a segunda (4,8ºC) e a terceira (5,7ºC) temperaturas mais frias do país nesta quarta-feira (3/7).

O registro é feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e mede as temperaturas mais frias até as 8h.





Além do distrito e do município mineiros, Paraná e Santa Catarina possuem cidades na lista. Ao todo, as temperaturas variam entre 4,5°C e 6°C (confira lista completa abaixo).





Belo Horizonte

Belo Horizonte também amanheceu fria. Apesar de não chegar entre as mais frias do país, a capital mineira registrou 14,5°C. Já a sensação térmica, registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste de Belo Horizonte, ficou em 3,8°C.

Previsão do dia

Para o restante do dia, a previsão é de que, durante a tarde, as máximas possam ficar entre 26°C e 28°C nas regiões Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes, em Minas. Em BH e Região Metropolitana, também devem ficar nesta faixa.





Confira a lista completa de cidade mais frias





General Carneiro (PR): 4,5°C

Monte Verde (MG): 4,8°C

Caldas (MG): 5,7°C

Rio do Campo (SC): 6,0°C

Lages (SC): 6,0°C

São Mateus do Sul (PR): 6,0°C



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata