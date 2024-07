A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (2/7), a segunda fase da Operação Ouro de Tolo, que resultou na prisão de um homem, de 29 anos, e no cumprimento de quatro mandados de busca em Itajubá, no Sul de Minas, e no interior do estado de São Paulo.





A operação tem como objetivo combater uma organização criminosa especializada no furto do material contido dentro dos catalisadores de veículos, conhecido como “pó de catalisador”.





O equipamento vem montado dentro de uma cápsula feita de aço inoxidável. A peça é composta por uma colméia cerâmica, onde há uma camada de metais nobres, como paládio, platina e ródio, que têm diversas aplicações na indústria e, por isso, são visados por seu alto valor.





Depois de furtado, o catalisador é vendido no mercado paralelo. O homem preso foi encontrado em Itajubá. Ele foi levado para o sistema prisional. Em São Paulo, os mandados foram cumpridos nas cidades de Lorena e Guaratinguetá.





A primeira fase da operação aconteceu no início de 2023, quando o irmão do suspeito preso nesta terça-feira, de 22 anos, também foi detido. Os dois suspeitos eram responsáveis pelos furtos e por encaminhar o material aos receptadores.





Foram apreendidos celulares dos proprietários dos estabelecimentos, que serão analisados para dar continuidade nas investigações.