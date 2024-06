Três integrantes de uma quadrilha de ladrões de residências, nos bairros Copacabana, Serrano e Alípio de Melo, em Belo Horizonte, e também nas cidades de Sarzedo, Ouro Branco, Betim e Vespasiano, foram identificados por policiais do Departamento Estadual de Operações Especiais (DEOESP).

Um deles já está preso, Felipe Mateus Gonçalves. Outro, Carlos Tadeu Santos, apesar de ter sido preso, foi liberado pela justiça, por não ter antecedentes criminais. O terceiro, Pedro Henrique Gonçalves, está foragido.





Segundo o delegado Thiago Machado, as investigações tiveram início há quatro meses. “Os três integrantes já identificados da quadrilha são todos da região leste de Belo Horizonte. São jovens ainda e tiveram como exemplo, na criminalidade, bandidos mais velhos da mesma região, e que lá são vistos como bem sucedidos”.

Câmeras de segurança flagraram os criminosos agindo. “Felipe e Pedro eram os ladrões que entravam nas casas. Eles sempre invadiram residências que tinham a frente gradeada, pois agiram depois de fazer uma observação sobre a movimentação no interior das residências escolhidas. Carlos, por sua vez, era o motorista. Ele aguardava nas proximidades das casas”, diz o delegado Thiago.





Os objetos roubados eram sempre jóias, relógios, televisores, bicicletas, bebidas, computadores, jogos eletrônicos e até mesmo uma motocicleta. O delegado explica que a quartinha tinha também receptadores específicos para os produtos roubados, que é no que a polícia trabalha nesse momento. “Assim, teremos pegos todos os integrantes da quadrilha”, diz o delegado Thiago.

Até o momento, segundo o delegado, já foram detectadas oito residências invadidas pela quadrilha em Belo Horizonte e, somando as do interior, elas chegam a 30. “Além disso, o Carlos, o motorista do grupo, estava sempre com um veículo clonado, ou seja, um carro roubado”, diz.