Uma quadrilha formada por dois homens e duas mulheres foi presa na manhã desta sexta-feira (24/5) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, o quarteto realizou uma série de furtos durante a Festa Nacional do Milho (Fenamilho) nessa quinta (23/5).





Os primeiros casos de furto de celulares e cartões de crédito foram registrados ainda durante a festa. Nesta sexta, os policiais iniciaram o rastreamento dos suspeitos. As vítimas relataram que os criminosos utilizaram os cartões furtados para realizar compras dentro do evento.





Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, a Polícia Militar (PM) identificou o veículo usado pelos suspeitos. O carro foi encontrado em um hotel em Lagoa Formosa, levando à prisão dos envolvidos.

Durante a operação, a polícia recuperou:





- 28 aparelhos celulares

- 10 cartões de vítimas

- 3 passaportes

- R$ 204

- US$ 2 (R$ 10)

- 1 porção de maconha

- Produtos comprados em uma farmácia





Os materiais recuperados serão devolvidos às vítimas. A PM informou ao Estado de Minas que, em caso de furto, deve fazer a denúncia o mais rápido possível.