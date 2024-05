A aplicação da segunda dose da vacina “Qdenga”, imunizante contra a dengue, em crianças de 10 e 11 anos começa nesta segunda-feira (27/05).







A vacinação será realizada nos 152 centros de saúde da capital mineira. Para receber a segunda dose é preciso que as crianças estejam acompanhadas dos pais, mães ou responsáveis legais, além de apresentar o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e o cartão de vacina.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estima que cerca de 25 mil crianças que já se vacinaram com a primeira dose sejam imunizadas. Ainda segundo a PBH, a solicitação dos demais públicos, de 12 a 14 anos, será feita mais adiante, de acordo com o intervalo necessário entre o esquema vacinal.

Para aqueles que foram recentemente diagnosticados com dengue, a recomendação é aguardar seis meses depois do início dos sintomas para se imunizar. Caso a infecção pelo vírus aconteça depois da vacinação, não há alteração no intervalo das aplicações, contanto que a segunda dose do imunizante não seja aplicada antes de 30 dias do início da doença.





A vacina





O imunizante contra a dengue, a “Qdenga”, é uma vacina tetravalente, porque protege contra os quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). Ela contém vírus vivos enfraquecidos da doença, como um esqueleto-genético, por isso, ela induz respostas imunológicas que produzem anticorpos específicos para cada um dos tipos.