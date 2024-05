Projeto do Governo de Minas Gerais vai oferecer 90 bolsas de estudos no exterior para alunos de escolas estaduais matriculados no 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). O programa foi anunciado nesta quinta-feira (23/5) e, segundo o Governo, o edital e as formas de inscrição serão divulgados em breve.

O Passaporte Mineiro do Conhecimento é a expansão de um projeto piloto que começou na Escola Estadual Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo. Conhecida como Cidadão Global, a iniciativa levou 28 estudantes para países estrangeiros. A escola é integrante do complexo da Fundação Helena Antipoff.





Serão oferecidas 90 vagas para o ano de 2025, sendo 40 vagas para estudantes de Ibirité e 50 para alunos de outras unidades do estado. A proposta é que os estudantes façam o segundo ano do ensino médio no exterior e voltem no terceiro para concluir os estudos.





Para se candidatar, os estudantes não podem ter sido reprovados ao longo da trajetória escolar, apresentar nota superior a 70% e ter mais que 90% de presença escolar no ano anterior.





Quem for aprovado terá as despesas bancadas pelo Governo de Minas, por meio da bolsa, que inclui custos pessoais, passagem aérea, seguro saúde e custos adicionais relacionados às instituições de ensino internacionais.





A experiência pode levar os estudantes para Itália, França, Suíça, Alemanha, Finlândia e Bélgica, além da oportunidade de viver e estudar no Japão, Canadá, Estados Unidos e Argentina, entre outros.

Além da oportunidade no exterior, os estudantes selecionados terão aulas conversação em espanhol e inglês, para se prepararem para a experiência.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos