Os espetáculos de teatro, circo, dança e música fazem parte do Salto do Espinhaço

A partir desta quinta-feira (23/5), a praça da Serra do Cipó, na região central de Minas Gerais, receberá espetáculos gratuitos. A programação faz parte do Salto do Espinhaço, da Bienal Internacional de Circo, Montanha e Arte, que acontece até ao dia 26 de maio nos municípios de Santana do Riacho, Jaboticatubas e Lapinha da Serra. O festival terá circo, teatro, dança e música para todas as idades.





As atrações do evento são locais, nacionais e internacionais. Para o artista, bailarino e coreógrafo Philippe Ribeiro, a paisagem que rodeia os espetáculos é o diferencial do evento. "O nosso Salto é o local onde a arte e a montanha se encontram. O movimento dos artistas é em sintonia e em meio às paisagens únicas da Serra do Cipó, um paraíso bem perto de BH", afirma





Além dos espetáculos, o festival tem em sua programação oficinas gratuitas. Para participar, é preciso escolher a oficina e se inscrever pelo Instagram oficial do festival.





Para fechar o evento com chave de ouro, os organizadores destacam a programação do domingo (26/5), que terá com uma caminhada colorida pelas trilhas do Parque Nacional da Serra do Cipó. A Embolada Artística, como é chamada, é um cortejo com participação dos artistas do festival.





Serviço

O quê: Espetáculos gratuitos do Festival Internacional Bienal de Circo, O Salto do Espinhaço

Quando: 20 a 26 de maio de 2024

Onde: Serra do Cipó, nos municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho e Lapinha da Serra