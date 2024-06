Uma equipe da Delegacia Especializada em Crimes Rurais, de Araxá, prendeu, nesta quarta-feira (5/6), dois suspeitos de furtar fios de cobre. Os homens, de 34 e 47 anos, transportavam, em um Chevrolet Vectra, 115 quilos e fios de cobre, roubados em cidades do Alto Paranaíba.





A prisão aconteceu num posto de pedágio da BR-262, entre Araxá e Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo as primeiras informações dos policiais, os roubos aconteceram em empresas e fazendas da região.





Os policiais sairam no encalço dos ladrões ao receberem uma queixa de um roubo de fios, na manhã de quarta-feira, numa fazenda na zona rural de Ibiá.





Os suspeitos já vinham sendo monitorados e levantamentos apontaram que eles teriam fugido pela BR-262, o que era um hábito deles depois de cada roubo.





Segundo o delegado Conrado Costa da Silva, o prejuízo causado para as vítimas é muito maior do que o valor do material furtado, avaliado em R$ 11.500, uma vez que. com a subtração dos cabos, a empresa perde dias de trabalho. Uma das vítimas alegou uma perda de aproximadamente R$ 50 mil reais por dia parado na empresa.

O delegado acredita que o material roubado seria vendido em Uberaba e a próxima meta da polícia, agora, é descobrir quem seriam os receptadores.



Os suspeitos foram autuados por furto qualificado e encaminhados ao sistema prisional.