Uma carga de carnes avaliada em R$ 400 mil foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) menos de 24 horas depois de ser roubada, em Monte Alegre de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, nessa quinta-feira (23/5). Uma pessoa foi presa por receptação, mas ainda não se sabe quem são os ladrões.

A empresa que fazia o rastreio do veículo, que transportava 17 toneladas de carnes, fez contato com a PRF e informou que o caminhão frigorífico teria perdido o sinal pouco antes da meia-noite anterior, próximo da cidade de Prata.

Por mais de 15 horas, foram feitas tentativas de contato com o motorista, sem sucesso. Os policiais, então, fizeram buscas pela região e, na BR-365, já em Monte Alegre, um caminhão com as mesmas características do veículo desaparecido, mas com placas diferentes, foi avistado

A equipe da PRF tentou abordar o motorista, porém ele fugiu a pé. Ele foi encontrado minutos depois em um matagal e acabou preso. A vistoria no caminhão constatou que o homem detido estava mesmo com a carga roubada.

Ele tem 31 anos e disse que fugiu por não saber a procedência do caminhão. Ele teria recebido o veículo ainda em Prata, na madrugada. Apesar de contar parte da história, nenhum outro detalhe foi repassado aos policiais.

Além do crime de receptação, o homem poderá ser responsabilizado por utilizar um veículo com sinal identificador adulterado, uma vez que as placas foram trocadas.

O veículo, a carga e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil (PCMG) em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.