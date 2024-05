Suspeito de matar o delegado aposentado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, o ex-policial civil de Minas Gerais Rodrigo César Costa Barbosa, de 52 anos, se apresentou à polícia e presta depoimento na manhã desta sexta-feira (24/5).

A polícia estava no encalço de Barbosa desde quarta-feira (22/5), quando o ex-delegado foi encontrado morto e carbonizado dentro da própria casa no Bairro CDI, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. O crime teria sido motivado por vingança, depois de o delegado ter participado do processo que tirou o suspeito da corporação.

A polícia encontrou a moto utilizada pelo suspeito para fugir do local do crime. O veículo, na cor prata, estava abandonado em um terreno baldio às margens da Rua Alonso Marquês Ferreira, próximo à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. No local, também foi encontrado o capacete, recolhido junto a moto para perícia.

Suspeito extorquia dinheiro de idosa

Segundo informações apuradas pelo Correio Braziliense, na época em que estava na ativa, Hudson e um advogado descobriram que Barbosa extorquia dinheiro de uma idosa. Ele foi denunciado, sentenciado e expulso da corporação.

À cuidadora do delegado aposentado, o suspeito deu a entender que a motivação era por um fato ocorrido há 18 anos. “Meu problema não é com você, sai daqui, meu problema é com ele que está me devendo tem dezoito anos”, disse à mulher depois de ameaçá-la de morte para entrar na casa, conforme detalha o boletim de ocorrência, ao qual o Estado de Minas teve acesso nessa quinta-feira (23/5).

Ainda de acordo com o registro, por volta de 12h, o homem interfonou na residência e se apresentou como entregador da farmácia, dizendo que teria uma encomenda para o ex-policial. Desconfiada, a mulher relutou em abrir o portão, porém, ao se aproximar, foi ameaçada: "Abre aqui senão eu vou te matar", disse em depoimento à polícia.

Acamado, o delegado foi esfaqueado e queimado dentro do próprio quarto. No local, a perícia identificou uma substância semelhante a gasolina e uma caixa de papelão de cerca de 30x20, vazia em cima de um móvel. O celular da vítima foi levado pelo suspeito.



O corpo foi sepultado no fim da manhã dessa quinta-feira (23/5) no Cemitério Municipal Santa Helena, na cidade em que morava. Hudson estava acamado há cerca de oito meses depois de sofrer um derrame. Desde então, ele era acompanhado por quatro cuidadoras, 24 horas por dia.