Pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm direito a até 50% de desconto na conta de água. Mas, para adquirir o benefício, é preciso realizar uma atualização no cadastro do programa e no cadastro junto a Copasa. Os contribuintes têm até 25 de junho para realizar as devidas atualizações e conseguir o desconto ainda este ano.





Em Belo Horizonte, cerca de 165 mil famílias podem receber o benefício. Mas apenas 49% estão inscritas para receber o desconto. Todas as pessoas que recebam até um salário mínimo, morem em imóvel residencial e tenham cadastro no CadÚnico têm direito a tarifa social.





O desconto é baseado no consumo de água por família, por isso, quanto menor for o consumo, maior será o benefício. Sendo limitada até 20 mil litros.





Como conseguir a tarifa social?





O primeiro passo é ir ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da sua cidade e pedir um documento chamado “Folha Resumo". Caso você tenha direito à Tarifa Social, mas ainda não esteja inscrito no CadÚnico, pode aproveitar o momento para se inscrever. Além disso, é preciso estar com o cadastro atualizado antes de retirar o documento.





Após estar tudo certo com o cadastro no CadÚnico e em posse da Folha Resumo, o contribuinte deve entrar em contato com a Copasa por meio do site, Whatsapp ou agência presencial e enviar o documento do Cras, o CPF, o comprovante de endereço com o nome do beneficiário e a conta do imóvel a ser cadastrado para o desconto.





Após o cadastro completo é só aguardar a análise do documento e, com tudo certo, o benefício já será ofertado na próxima conta.