Alex Renato Silva, proprietário de uma pizzaria em Camaragibe, Pernambuco, denunciou, nesta quinta-feira (23/5), nas redes sociais um golpe aplicado por uma cliente que enviou uma série de comprovantes de PIX falsificados.

Segundo O Globo, a mulher teria feito pelo menos cinco pedidos no restaurante, totalizando R$ 814, antes do dono perceber que os comprovantes de transferência enviados por ela eram falsos. Outro estabelecimento, que também alega ter sido vítima do golpe, recebeu até uma nota de falecimento da própria golpista, assinada em nome da família.

O proprietário da pizzaria Delicious Delivery registrou uma queixa na Delegacia de Camaragibe no dia 13 por estelionato e fraude contra uma jovem de 20 anos. A mulher, identificada nos documentos como Francielly Santos, fez pedidos na loja ao longo de várias semanas entre março e abril, solicitou pagamento via PIX e enviou comprovantes falsificados em todas as compras.

Nos prints compartilhados por Renato nas redes sociais, ele mostra os documentos detalhadamente editados, mas com fontes levemente alteradas e informações inconsistentes.





Outro estabelecimento que apresentou queixa junto à pizzaria afirma ter sido vítima do golpe no ano passado. Após enviar comprovantes de pagamento falsos e ser cobrada pela empresa, a mulher começou a alegar que precisava passar por uma cirurgia após um acidente de moto.

Em uma mensagem divulgada pelo proprietário, ela disse que não poderia ir à loja, mas enviaria alguém para quitar a dívida. Pouco tempo depois, enviou uma nota de seu próprio falecimento, assinada por familiares, alegando que ela havia sofrido complicações da cirurgia e morrido.

Internautas dividiram opiniões com a notícia. “Errada? Sim. Criativa? Também”, comentou um se divertindo. “Povo acha engraçado porque não foi vocês que tomaram o cano”, elucidou outra internauta.