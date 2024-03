Clientes em débito com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) podem renegociar as dívidas com condições especiais até domingo (31/3), por meio do programa de renegociação de créditos inadimplidos do Governo, o Desenrola Brasil. A iniciativa é voltada para quem tem débitos de até R$ 20 mil com a companhia.

Para negociar, é necessário que o cliente tenha tido renda média formal de até dois salários-mínimos, de janeiro a maio de 2023, ou que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Ao acessar a plataforma do Governo Federal, desenvolvida para a efetivação do programa, o cliente verificará se está apto a refinanciar as suas dívidas e se seus débitos pessoais foram contemplados pelo Desenrola Brasil.

Em caso de débitos de R$ 5 mil até R$ 20 mil, o cliente só poderá fazer o pagamento à vista, com desconto. Já nos casos em que a dívida for de até R$ 5 mil, o pagamento poderá ser à vista ou, em alguns casos pré-determinados pelo próprio sistema do programa, parcelado em até 60 vezes.

Ao fim do programa, os clientes poderão realizar o parcelamento dos débitos entrando em contato com a companhia por Whatsapp. Basta adicionar o telefone (31) 3506-1160 e enviar um “oi”. O serviço também pode ser solicitado pelo Cemig Atende Web, clicando no serviço “Parcelamento de Débitos”.

Copasa

Já a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) não participa do programa Desenrola Brasil, mas oferece condições de renegociação e parcelamento de débitos.

Para as categorias residencial, comercial, industrial e pública, é possível dar uma entrada de 20% do valor do débito a ser negociado e parcelar o restante em até 24 vezes. Os clientes cadastrados na categoria social podem pagar uma entrada de 10% do valor e o restante em até 36 vezes.

A renegociação pode ser feita pelo site da Copasa ou aplicativo Copasa Digital e WhatsApp da Copasa (31) 9 9770-7000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

