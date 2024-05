Belo Horizonte já registra 34 dias sem chuva e a seca deve continuar. A previsão meteorológica indica que a sexta-feira (24) será de céu claro a parcialmente nublado na capital mineira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima pela manhã foi de 15,9°C e a máxima estimada à tarde é de 28°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%.

Na Estação do Cercadinho, Bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira, a sensação térmica foi de 12,9°C, às 3h. Na Estação Pampulha, a menor sensação térmica foi de 17,5°C, às 6h.

No sábado (25), as altas temperaturas e o tempo seco permanecem na capital mineira mesmo com previsão de dia nublado. Pela manhã a mínima ficará em torno de 15°C e a máxima à tarde de 28°C, com umidade em 30%.

No domingo (26), a previsão é de céu com muitas nuvens. Mínima sobe para 17°C e a máxima tem uma leve queda para 27°C. O tempo seco dá uma amenizada, com a umidade indo para 40%. Não há previsão de chuva em nenhum dos dias.