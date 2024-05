Heitor Felipe, de 9 anos, é uma das vítimas mortas a tiros durante uma festa de aniversário na noite dessa quinta-feira (23/5), em um sítio, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A família comemorava o aniversário de Heitor quando dois homens entraram atirando. Além de Heitor, o pai dele, Felipe Moreira Lima, de 26 anos, e uma prima, de 11, também morreram.

O aniversariante era atleta da categoria de base do Atlético-MG e sonhava ser jogador de futebol. Em redes sociais, o menino compartilhava a trajetória no esporte e afirmava que não iria desistir do sonho de ser atleta.

A chacina



Dois homens armados entraram atirado em uma festa de aniversário e deixaram três mortos e três feridos na noite dessa quinta-feira (23/5), em Ribeirão das Neves.

Segundo a Polícia Militar, o alvo do ataque era o pai de Heitor, Felipe Moreira Lima, pelo envolvimento dele com o tráfico de drogas. Informações do boletim de ocorrência são de que Felipe e a família estavam recebendo ameaças de morte há três meses.

Além dos três mortos, outras três pessoas foram baleadas e encaminhadas a uma unidade de saúde. Uma adolescente, de 13 anos, foi baleada na canela. Uma jovem, de 19, foi ferida na nádega e uma mulher, de 41, foi baleada nas costas e cintura, está em estado grave.



Um dos suspeitos, de 23 anos, reconhecido pelas testemunhas, deu entrada na UPA com disparos de arma de fogo no joelho, tórax e quadril horas depois do crime. A polícia acredita que o homem foi atingido pelo próprio comparsa durante a ação. Ele foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem, onde segue internado sob escolta policial.

O segundo suspeito, de 26 anos, ainda não foi localizado. A polícia segue em rastreamento.