Uma manutenção na rede pela Copasa poderá interferir no fornecimento de água em dez bairros da Região Oeste de Belo Horizonte neste domingo (26/5). De acordo com a companhia, a previsão é de que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer da noite do mesmo dia.

A Copasa também acrescenta que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Veja lista dos possíveis bairros afetados:

- Alto Barroca

- Ambrosina

- Calafate

- Grajaú

- Gutierrez

- Havaí

- Jardim América

- Nova Granada

- Nova Suíça

- Salgado Filho

