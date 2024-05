Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado em 30 de maio, as tradicionais viagens da Maria Fumaça que ligam as cidades de São João del-Rei a Tiradentes – e vice-versa –, no Campo das Vertentes, acontecerão com um quadro de horários ampliado. Os turistas terão 14 passeios à disposição para curtir o trajeto de 12 km de extensão, às margens da Serra de São José.

Das 14 viagens, uma metade vai partir de São João del-Rei e a outra metade de Tiradentes. De quinta-feira (30) a sábado (1/6), haverá passeios às 10h e às 13h30, partindo de São João del-Rei, e às 11h e às 14h30, com saída de Tiradentes. Já no domingo, último dia do feriado, haverá uma saída de São João del-Rei, às 10h, e uma de Tiradentes, às 11h.



A bordo da Maria Fumaça, a mais antiga em operação no Brasil, os passageiros poderão contemplar a diversidade ecológica e as paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX. Para conferir a agenda com os horários do trem turístico, basta clicar aqui.

Além do passeio, outras atrações preservam a memória e o patrimônio histórico das ferrovias. É o caso do museu ferroviário e a rotunda, famosa estrutura ferroviária utilizada para manutenção e armazenamento dos veículos ferroviários. Ambos também podem ser visitados.

Passagens

A tarifa inteira é de R$ 86 e a meia-entrada é de R$ 43, em cada trajeto. A venda das passagens é feita por meio das bilheterias, nas estações de São João del-Rei e Tiradentes. Também é possível adquiri-las pela internet.

Para evitar filas a compra pode ser feita pelo link da Buson, responsável pela venda de passagens do trem turístico. Mais informações podem ser obtidas através do site Alô VLI, pelo telefone 0800-0221211 ou WhatsApp (31) 98308-5538.

A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos (no colo), mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade.

Têm direito à meia-entrada (50%):

- crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade;

- estudantes a partir de 13 anos com carteirinha válida no período e identidade com foto;

- pessoas com deficiência portando carteirinha ou laudo médico;

- pessoas a partir de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto;

- moradores da cidade de São João del-Rei e entorno, em até 50 quilômetros. Para comprovar o benefício, é preciso apresentar o comprovante de residência

