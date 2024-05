Um projeto do Governo de Minas vai oferecer, em 2025, 90 bolsas de estudos no exterior para alunos de escolas estaduais.

As vagas serão disponibilizadas para estudantes que estão matriculados no 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Sendo que 40 delas serão para estudantes de Ibirité, e as outras 50 para alunos das demais unidades do estado.

A proposta é que os alunos façam o segundo ano do ensino médio no exterior e voltem no terceiro para concluir os estudos.

Outro destaque relevante é sobre a campanha Maio Laranja. Até o dia 31 de maio, monumentos e prédios públicos de Belo Horizonte vão estar iluminados de laranja, para conscientizar sobre o combate à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Agora, falando sobre saúde. A prefeitura de BH vai iniciar a campanha nacional de vacinação contra a Poliomielite no dia 27 de maio e vai até 14 de junho.

As doses serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos centros de saúde da capital mineira e nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis).

O público-alvo são crianças menores de 5 anos, e as aplicações serão feitas de acordo com a avaliação do cartão de vacinação.

PSOL e Rede batem martelo e Bella Gonçalves será pré-candidata em BH

A Federação PSOL/Rede anunciou que a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) será sua pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. A decisão foi tomada pelos membros do diretório municipal e excluiu a também deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) da disputa.



Minas em chamas: incêndios em vegetação crescem 77% em um mês

Minas Gerais registra em média 104 incêndios em vegetação por dia, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) referentes a maio. Embora o mês não tenha chegado ao fim, os números revelam um aumento de 43% em relação a maio de 2023, que atingiu em média 51 incêndios por dia. Neste ano, de maio a abril, o crescimento foi de 77%.



Festa da Luz terá projeto de audiodescrição das obras

A Festa da Luz, já conhecida por iluminar diferentes espaços do Baixo Centro de Belo Horizonte, terá uma proposta ainda mais acessível e inclusiva em 2024 com recursos de audiodescrição. Com totens espalhados ao longo do circuito, um QR Code permitirá que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender os conteúdos expostos.



Colégio tradicional de Minas é vendido para Fiemg por R$ 61 milhões

Depois de seis meses de idas e vindas, o Instituto Metodista Granbery, que pertence à Rede Metodista de Educação, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi vendido em leilão realizado no começo da tarde desta quinta-feira (23/5).



Serra do Cipó recebe Festival de Circo com espetáculos gratuitos

A partir desta quinta-feira (23/5), a praça da Serra do Cipó, na região central de Minas Gerais, receberá espetáculos gratuitos. A programação faz parte do Salto do Espinhaço, da Bienal Internacional de Circo, Montanha e Arte, que acontece até ao dia 26 de maio nos municípios de Santana do Riacho, Jaboticatubas e Lapinha da Serra. O festival terá circo, teatro, dança e música para todas as idades.



Indiciamento expõe quadro da LGBTQIA+fobia em Minas

Minas Gerais registrou uma média diária de 1,44 crime de LGBTQIA+fobia entre janeiro e abril deste ano, número maior que o verificado no mesmo período de 2023. O dado, segundo especialistas, reflete a violência contra essa parcela da população, mas também uma disposição maior das vítimas para denunciar.