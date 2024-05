A Festa da Luz, já conhecida por iluminar diferentes espaços do Baixo Centro de Belo Horizonte, terá uma proposta ainda mais acessível e inclusiva em 2024 com recursos de audiodescrição. Com totens espalhados ao longo do circuito, um QR Code permitirá que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender os conteúdos expostos.

É a primeira vez que o festival conta com o recurso de tradução das imagens da Festa da Luz em palavras. Apesar do mecanismo ser mais comumente direcionado às pessoas com deficiência visual, ele também beneficia diferentes públicos.

O QR Code vai oferecer aos visitantes informações sobre as obras, a audiodescrição de cada projeto em exibição, além dos depoimentos e autodescrição dos artistas responsáveis por cada uma das instalações. As estruturas vão contar, ainda, com a programação da iniciativa e com o mapa indicativo das obras, auxiliando os visitantes sobre a localização de cada interferência urbana no hipercentro de Belo Horizonte.

Os totens

Os totens foram produzidos pela Cemig, patrocinadora exclusiva do festival deste ano, e estarão em pontos estratégicos. Eles poderão ser encontrados, principalmente, próximos ao Viaduto Santa Tereza (embaixo da estrutura; na Rua Sapucaí, perto da escadaria do metrô; e na Rua da Bahia). Também haverá um na Aarão Reis, perto do Edifício Central.

Para a diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Cristiana Kumaira, a proposta inédita vai permitir um acesso mais amplo, contemplando um maior número de pessoas e aproximando o público dos artistas.

“Queremos transformar a experiência da Festa da Luz, essa proposta inovadora e muito particular que mistura em suas instalações, de forma muito democrática, a arte, a arquitetura, os espaços urbanos, a tecnologia e muitos outros elementos culturais dentro de um circuito acessível a todos, em algo ainda mais inclusivo”, afirma.

“Nosso objetivo é oportunizar que as pessoas com deficiência visual, por exemplo, possam adentrar nesse universo das luzes. Por isso, trouxemos a descrição das obras em áudio e a experiência dos artistas para mais próximas do público”, complementa Kumaira.

Atendimento acessível

Além dos totens, a Cemig disponibilizará um espaço exclusivo para atendimento às pessoas com deficiência (PcD) que têm interesse em conhecer o circuito da Festa da Luz. O local, estará instalado na varanda do edifício Chagas Dória, na Rua Sapucaí, e contará com sete profissionais especializados em atendimento a esse público, incluindo dois intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Programação gratuita

A terceira edição da Festa da Luz será realizada de hoje (23) até 26 de maio no hipercentro de Belo Horizonte. O conceito “Cidade Floresta” guia a curadoria e busca reflorestar o espaço público. Será a maior edição do evento, com nove instalações, quatro performances, shows de música, DJs e a programação de videomapping com VJs de todo o Brasil.

O Circuito da Luz passa pela escadaria do metrô da Sapucaí, Edifício Itatiaia, Mirante Sapucaí, Edifício Chagas Dória, Viaduto Santa Tereza e Sula. Artistas como Ailton Krenak, Célia Tupinambá, Daiara Tukano, Don L, Pigmalião, Grace Passô, Amanda Lobos, Homem Gaiola, Hot e Oreia, Pirilampos do planeta, Thiago Mazza, entre outros estão na programação artística e musical.