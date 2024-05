Foi aprovado nesta terça-feira (21/5), pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o reajuste de 6,7% na conta de energia para residências atendidas pela Companhia Elétrica de Minas Gerais (Cemig). A decisão, que ocorreu em reunião ordinária do órgão, passa a valer a partir da próxima terça-feira (28/5) e deve durar por um ano.

“As distribuidoras cumprem um papel que vai além de simplesmente entregar a energia. São esses agentes que sustentam o fluxo financeiro do setor, afinal, as concessionárias de distribuição fazem a interface com os usuários de energia elétrica, arrecadando, por meio das faturas, todo o montante necessário para financiar a operação do sistema”, explica o gerente de Tarifas da Cemig, Giordano Bruno Braz de Pinho Matos.

O reajuste da Cemig está acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado dos últimos 12 meses que foi de 3,69%.

O impacto será percebido pela população a partir da fatura de junho, que vence em julho.