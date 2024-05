O Dia Livre de Imposto (DLI), comemorado no dia 6 de junho, terá a venda do litro de gasolina a R$ 3,76 em Belo Horizonte. O valor é cerca de R$ 2 mais barato do que o valor cobrado atualmente em boa parte dos estabelecimentos da capital.

O posto de combustível Oceano, Avenida do Contorno, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH, aderiu ao DLI e comercializará, a partir das 9 horas da manhã, 5 mil litros de gasolina comum sem a incidência de impostos.

A ação é limitada a 70 motos, com 7,95 litros, totalizando o valor de R$ 30; e 111 carros, com 40,1 litros, totalizando R$ 150. O pagamento será feito obrigatoriamente em dinheiro e as senhas serão distribuídas por ordem de chegada.

“O combustível é um dos produtos que mais onera a renda dos trabalhadores e dos empresários. Essa venda sem a incidência tributária revela o impacto direto que os impostos têm sobre os preços que movem a economia e a necessidade de continuarmos buscando um sistema tributário mais justo e equilibrado”, afirmou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva. A entidade, juntamente com a CDL Jovem-BH, é a idealizadora da ação que nasceu na capital mineira, há 18 anos, e hoje possui abrangência nacional.

Segundo a Minaspetro, o objetivo do DLI é desmistificar a ideia de que o dono do posto é o culpado pelo valor da gasolina nas bombas, uma vez que diversos outros fatores como a Petrobras, frete, usinas de cana-de-açúcar, além dos impostos, são responsáveis pelo elevado preço dos combustíveis.

“Há mais de um ano a população e os empresários donos de postos não sabiam o que era pagar mais de dois reais de imposto na gasolina. O reflexo disso é muito evidente no preço final. Combustível é um produto que o consumidor observa com clareza como a carga tributária impacta em nossas vidas”, comentou o presidente do Minaspetro, Rafael Macedo.



Em 2024, as cidades mineiras de Teófilo Otoni, Muriaé, Montes Claros, Juiz de Fora, Ipatinga, Conselheiro Lafaiete e Divinópolis terão o DLI. Nas cidades do interior, serão mil litros de gasolina comum vendidos sem a incidência do imposto.

Regras para abastecimento

Para realizar o abastecimento, é necessário respeitar a ordem de chegada na fila e a sequência de senhas, que serão distribuídas a partir das 8h do dia 6 de junho, no próprio estabelecimento participante, para quem estiver com seu veículo na fila.

É importante frisar que o abastecimento será feito diretamente no tanque do veículo, ou seja, não é permitido o abastecimento em galões, vasilhames ou quaisquer recipientes, mesmo sendo os galões autorizados pela ANP.