O preço médio da gasolina e do álcool aumentou na Grande BH. É o que aponta o site de pesquisas MercadoMineiro, que realizou um levantamento de preços dos principais combustíveis. Foram consultados 202 postos em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, durante 9 a 10 de maio.



Em comparação com os preços de 5 de abril, observou-se um aumento de 6,39% no preço médio da gasolina comum, equivalente a R$ 0,39 por litro, passando de R$ 5,60 para R$ 5,99.

Em relação a janeiro a maio de 2024, o preço médio da gasolina aumentou 12,56%, indo de R$ 5,32 para R$ 5,99. O menor preço encontrado para a gasolina comum foi de R$ 5,69, enquanto o maior foi de R$ 6,39, variação de 12,3%.



Quanto ao etanol, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 3,87, e o maior foi de R$4,64, diferença de 19,90%. Em comparação com o preço médio de 5 de abril de 2024, o preço médio do etanol subiu 12%, ou R$ 0,46, passando de R$ 3,71 para R$ 4,17. De janeiro a abril de 2024, o etanol ficou 23,26% mais caro, saindo de R$ 3,38 para R$ 4,17.



O etanol corresponde a 69% do valor da gasolina. Seguindo a famosa regra em que só vale a pena abastecer com etanol se o preço do litro for de até 70% do preço do litro da gasolina, o levantamento mostrou que o biocombustível ainda é mais vantajoso para consumo no momento.

Etanol já é vendido a R$ 4,19 em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Considerando um consumo estimado de 8,5 km por litro de etanol e 11,5 km por litro de gasolina, o custo por quilômetro rodado é:

Gasolina: R$ 0,52 por km



Etanol: R$ 0,49 por km

Diesel e GNV



O preço médio do litro do diesel se manteve em relação a 4 de abril de 2024, ficando na média de R$ 5,92. O menor preço do diesel é de R$ 5,58 e o maior, R$ 6,59, diferença de 18%.



O metro cúbico (m³) do gás natural veicular (GNV) é vendido de R$ 4,85 a R$ 4,99, variação de 2,89%. O preço médio de R$ 4,91 ficou estável nos últimos 30 dias.



A pesquisa completa está no site Mercado Mineiro.