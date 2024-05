As cotações do petróleo subiram, nesta quinta-feira (16), impulsionadas pela queda das reservas dos Estados Unidos, as esperanças de uma retomada da demanda de gasolina nas próximas semanas e indicadores econômicos mistos.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 0,62%, a 83,27 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em junho subiu 0,76% em Nova York e fechou em 79,23 dólares.

"Estamos vendo uma pequena recuperação nos preços da gasolina, já que esperamos uma demanda maior nas próximas semanas" com a chegada do fim de semana prolongado pelo feriado do Memorial Day na semana que vem, que marca a temporada de viagens nos Estados Unidos, disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

Os preços também foram favorecidos pela redução das reservas americanas anunciada na quarta-feira, com uma queda de 2,5 milhões de barris nos estoques de petróleo na semana terminada em 10 de maio, segundo a Agência de Informação Energética.

Além disso, segundo Flynn, os diversos indicadores publicados nesta quinta pintaram um quadro misto da economia americana.

Os pedidos semanais de auxílio desemprego caíram, o que evidencia que o mercado de trabalho continua sendo foco de tensão.

Ao mesmo tempo, embora os preços das importações tenham crescido de forma acentuada (+0,9% em abril), isso foi compensado pela lentidão da produção industrial, que estagnou no mês passado.

"Esses dados sugerem que o banco central americano [Federal Reserve, Fed] pode continuar sugerindo que vai cortar as taxas de juros conforme o planejado", acrescentou Flynn.

emb-vmt/ktr/arm/rpr/mvv