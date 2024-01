A Cemig continua trabalhando para aumentar ainda mais o acesso da população mineira à energia de qualidade. Um exemplo disso é a execução do Programa Mais Energia, que até 2027, vai investir R$ 5 bilhões para ampliar o número de subestações em Minas Gerais, melhorando a oferta e a qualidade de energia para os mais de 9 milhões de clientes da companhia em todo o estado.

No início deste ano, por exemplo, foi entregue à população da Zona da Mata Mineira a 80ª subestação (SE) do Programa, localizada na cidade de Pequeri. A SE Pequeri tem uma capacidade de 25 MVA (megavolt-ampères) e conta com seis novos alimentadores de 23 kV (kilovolts), beneficiando 600 mil pessoas que vivem nas cidades de Juiz de Fora, Bicas, Guarará, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Santana do Deserto, Senador Cortes e Chiador.

A inauguração da instalação, no início deste ano, contou com representantes da Cemig e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além de prefeitos, vereadores e autoridades da região. Durante o evento, o superintendente de Engenharia da Distribuição da Cemig, Alisson Chagas, frisou que, com essa moderna estrutura atendendo a cidade e os municípios vizinhos, a chance de ocorrer uma falha no sistema que oferta a energia para a localidade é cerca de 100 vezes menor, se compararmos com a estrutura anterior. “Agora temos um sistema elétrico muito melhor na cidade. Trata-se de um ganho muito importante para a região”.

Para o empreendimento da SE Pequeri foram destinados R$ 37 milhões - incluindo a construção de mais de 24 km de cabeamento. Com isso, o Programa Mais Energia já investiu R$ 1,7 bilhão na ação estruturante, que faz parte do maior plano de investimentos já realizado pela Cemig.

Programa já conta com 615 subestações em funcionamento e atende mais de 9 milhões de clientes

Com o Programa Mais Energia, a Cemig amplia a disponibilidade e a segurança na oferta de energia, contribuindo para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Desde o início do Programa, foram entregues 80 subestações que iniciaram suas operações e já atendem mais de 9 milhões de clientes da Cemig espalhados pelo estado. Ao todo, já são 615 subestações em funcionamento.

Antes do Programa Mais Energia, Minas Gerais contava com 415 instalações de energia. Entre 2009 e 2018, foram entregues à população mineira 50 novas unidades, uma média de cinco por ano. Agora, a média até o fim do ano de 2027 é de 30 por ano, ou seja, seis vezes mais do que era construído anteriormente.

“Em 2022, foram construídas mais de 40 subestações. Em 2023, foram mais de 20 instalações e vamos continuar nessa toada até o final do ciclo, crescendo em 50% a capacidade instalada. Vamos sair de 400 no início do Programa para mais de 600 no fim do ciclo”, confirmou o superintendente da Cemig. Dessa forma, o Programa Mais Energia vai interligar 200 novas subestações modernas e potentes ao sistema elétrico em todas as regiões do estado até 2027.

Confira todas as regiões beneficiadas no planejamento de expansão das subestações pelo mapa do site da Cemig.

Conheça o Programa Mais Energia

O Programa Mais Energia está sendo de grande importância, tanto para a distribuição de energia quanto para a geração de emprego em diversas regiões de Minas Gerais. Segundo Alisson Chagas, o Mais Energia é o maior Programa estruturante da Cemig nas últimas décadas. “Ele partiu de um estudo técnico, de um diagnóstico muito completo para identificação das áreas necessárias para instalação dessas novas subestações. Então são 200 novas subestações em todo o estado, com um investimento que passa de R$ 5 bilhões, beneficiando praticamente toda área de concessão da Cemig Distribuição”.

Nos últimos dois anos, o Programa vem garantindo a ampliação do fornecimento de energia e a melhoria do sistema elétrico para diversas regiões de Minas Gerais. Todas as subestações fazem parte do parque da Cemig, que já conta com diversas unidades espalhadas pelo estado.



Mas afinal, como funcionam as subestações de energia?

Das usinas de geração até o destino final (ou seja, casas, comércios e indústrias), a energia pode passar por algumas mudanças de tensão. E então, quando chega a alguma cidade, a alta tensão de energia deve ser reduzida para atender às condições exigidas pelas redes de distribuição.

Sabendo disso, as subestações do Programa Mais Energia são instaladas e utilizadas com o objetivo de transformar, proteger e manobrar a energia transportada pelas linhas de transmissão e redes de distribuição, convertendo para os níveis adequados de tensão para que possa chegar com segurança ao destino final. Dessa forma, ainda mais pessoas podem ser beneficiadas com uma energia de qualidade.

De acordo com o vice-presidente da Cemig Distribuição, Marney Tadeu Antunes, com esse investimento, a Cemig tem uma estrutura mais ampla e com mais qualidade para converter a eletricidade para os níveis necessários de tensão, proporcionando mais qualidade e segurança na entrega da energia aos seus milhões de clientes. “Além disso, a melhoria na infraestrutura do setor elétrico no estado atrai empresas que querem investir em Minas, impulsionando o desenvolvimento econômico”, comenta o diretor. “Ou seja, ao final, é muito mais segurança e infraestrutura disponível para o bem-estar dos mineiros”, completa.

Sobre a Cemig

A Cemig é uma holding que agrega empresas do setor de energia. Com 71 anos de existência, a Cemig Distribuição é uma das maiores distribuidora de energia elétrica do Brasil e atende aproximadamente 96% do estado de Minas Gerais.

Referência no mercado de energia, a Cemig possui 100% do seu parque gerador sustentável e se preocupa com sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e fomento a projetos culturais, educacionais e esportivos.

Isso tudo rende à Companhia um notável reconhecimento de todo o mercado:

incluída na lista do Índice Dow Jones de sustentabilidade pelo 24° ano consecutivo;

Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE B3;

Top 100 Green Utilities;

Standard & Poor's Global Sustainability Yearbook 2023;

Carbon Clean, como a empresa elétrica brasileira com maior nota no índice Carbon Clean 200 em 2023.

Acesse o site oficial e saiba mais: cemig.com.br