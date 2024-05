Até o próximo dia 31 de maio, Belo Horizonte está iluminada de laranja. Para conscientizar sobre o combate à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, o ChildFund Brasil, com o apoio da prefeitura, ilumina monumentos emblemáticos em vários locais da cidade, em uma demonstração de solidariedade e compromisso com a proteção à infância. A iniciativa integra a campanha Maio Laranja, criada através da Lei Federal 14.432, sancionada em 2022, graças ao trabalho de incidência política do ChildFund Brasil e de outras organizações sociais no Congresso Nacional.



Quatro locais estão iluminados na cor laranja: edifício-sede da Prefeitura de Belo Horizonte, Praça da Estação, fonte do Cruzeiro do Sul, na Praça da Liberdade, e o letreiro "Belo Horizonte", na Praça do Papa. “Esta iluminação especial serve como um lembrete tangível do compromisso da cidade em proteger e apoiar crianças e adolescentes, bem como uma oportunidade para todos os cidadãos se envolverem ativamente na conscientização sobre a violência infantil”, afirma o diretor de país do ChildFund Brasil, Mauricio Cunha.

"É de extrema importância que atores sociais se unam aos governos no enfrentamento das diversas formas de violência, em especial as violações de direitos que acometem crianças e adolescentes. É urgente convocar todas as pessoas e sensibilizá-las na garantia e defesa de direitos, em especial em datas como o Maio Laranja. Além das intervenções urbanas, há um trabalho feito nos territórios, diretamente com as famílias, que se soma às ações, reforçando nosso compromisso em encarar o fenômeno de frente e construir uma consciência coletiva sobre a proteção deste público”, complementa a subsecretária de Direitos de Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte, Luana Magalhães.O objetivo principal da campanha Maio Laranja é sensibilizar toda a sociedade pela prevenção à violência e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. O ChildFund Brasil foca a campanha na prevenção dessas violações na internet, tendo em vista o grave cenário que o país enfrenta. Os celulares e computadores são tidos, muitas das vezes, como aliados dos pais ou responsáveis na hora de distrair os pequenos, mas essa ação pode trazer riscos, principalmente quando os dispositivos possuem acesso à internet e não são supervisionados.

Leia: Descubra quando a queda de cabelo se torna preocupante



Nos Estados Unidos, o ChildFund International teve participação ativa na audiência do Senado, realizada em 31 de janeiro desse ano. Os senadores questionaram os CEOs de tecnologia das empresas Meta, TikTok, X, Snap e Discord porque se recusavam a adotar mecanismos para acabar com a divulgação de material de abuso sexual infantil e evitar que crianças sejam extorquidas sexualmente e abusadas nas suas plataformas.

Leia: Cinco razões para não se casar antes de conhecer bem o companheiro



O ChildFund Brasil disponibilizou cartilhas no site da campanha. Para mais informações sobre essa mobilização e para baixar o material, basta acessar: www.childfundbrasil.org.br/maio-laranja